Campanha de Trump festeja liberdade de Álvaro Uribe

A campanha de Donald Trump comemorou neste sábado, 10, a decisão - (Foto: Erin Scott / EFE)

A campanha de Donald Trump comemorou neste sábado, 10, a decisão de um juiz de Bogotá que ordenou a libertação do ex-presidente colombiano Álvaro Uribe, em prisão domiciliar desde 4 de agosto por fraude processual e suborno de testemunhas.

"Estamos satisfeitos em saber que o ex-presidente colombiano Álvaro Uribe foi libertado da prisão domiciliar", disse Fabio Andrade, membro do grupo Latinos for Trump. Andrade revelou que, em agosto, o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, "pediu que Uribe tivesse permissão para se defender como um homem livre".

Além disso, ele qualificou de "vergonhoso" o "silêncio" do adversário de Trump, o ex-vice-presidente americano Joe Biden. Segundo Andrade, o democrata é "apoiado pelo ex-líder guerrilheiro do M-19 Gustavo Petro", que é senador na Colômbia e ex-prefeito de Bogotá. Se Biden vencer, de acordo com Andrade, o governo americano será "liderado pelos mesmos castristas-chavistas que controlam a sua campanha".

Uribe foi libertado no sábado por ordem da juíza Clara Ximena Salcedo Duarte. Minutos depois, o ex-presidente da Colômbia, que acompanhou a audiência realizada de maneira virtual, expressou nas redes sociais: "Graças a Deus". (Com agências internacionais). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.