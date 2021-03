Câmara encerra sessão deliberativa desta quinta após votar duas urgências

Sem acordo sobre a medida provisória do consignado de aposentados e com as atenções voltadas à definição do comando das comissões, a Câmara fez uma breve sessão deliberativa nesta quinta-feira, 4, com a votação de apenas dois requerimentos de urgência. A votação da MP e também do projeto sobre a Lei do Gás ficaram para a próxima semana.

Os deputados aprovaram hoje a urgência de um projeto que proíbe a realização de tatuagem em animais e também de um projeto da deputada Erika Kokay (PT-DF) e outros que proíbe o uso de linguagem que afete a dignidade das partes ou testemunhas e define o crime de violência institucional no curso do processo.

Os deputados têm uma reunião nesta tarde para definir o comando das principais comissões permanentes da Casa. A expectativa é que se defina e se instale hoje ainda com quem fica Agricultura; Ciência e Tecnologia; Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ); Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços e Desenvolvimento Urbano. Outras 19 comissões devem ser definidas e pode ser instaladas já na sexta.