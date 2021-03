Câmara de Campo Grande retorna nesta quarta-feira com lives de debates sobre a Covid-19

Câmara Municipal de Campo Grande - (Foto: Izaias Medeiros)

A Câmara de Vereadores de Campo Grande retoma, nesta quarta-feira (17), às 10h, as lives semanais com atualização de informações, debates e orientações sobre as medidas de enfrentamento à Covid-19. O público pode participar, com sugestões e perguntas, da transmissão ao vivo pelo Facebook e no Youtube da Casa de Leis.

As lives serão conduzidas pela Comissão de Saúde da Câmara, composta pelos vereadores Dr. Sandro Benites (presidente), Dr. Victor Rocha (vice-presidente), Dr. Jamal, Tabosa e Dr. Loester. Nesta quarta-feira, deve participar o vereador Prof. André Luís, que já ocupou a Tribuna para falar do tema durante sessões ordinárias e defende medidas mais drásticas de fiscalização para evitar aglomerações, diante da situação crítica com agravamento da pandemia. Também serão atualizados dados de casos confirmados, internações e óbitos da doença.

Durante o ano passado, a Comissão Especial em apoio ao Combate a Covid-19 da Casa de Leis promoveu lives todas as quartas-feiras, transmitidas pela rede social, para discutir com a sociedade as medidas de enfrentamento à doença, além de atualizar informações sobre casos, internações e óbitos. Foram realizados debates com profissionais da saúde sobre a doença, abordando formas de prevenção e tratamento, decretos com restrições para garantir isolamento social, e medidas que influenciam nas áreas de assistência social, educação e economia. Diante do aumento de casos, o objetivo é ampliar essas discussões.

Ainda no começo do ano, a Câmara já criou uma comissão especial para acompanhar a aquisição de vacinas para Campo Grande, diante de projeto aprovado para autorizar a prefeitura a realizar compra emergencial. Recentemente, os vereadores também aprovaram o projeto de lei 9.975/21, do Poder Executivo, que ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus. Na prática, a proposta garante a participação de Campo Grande no Conectar (Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras).