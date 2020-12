ALEMS lança ebook com dados das mídias sociais do Parlamento

Fanpage da Casa de Leis no Facebook registrou um aumento de 171% de seguidores em 2 anos - ( Foto: Assembleia Legislativa MS )

O primeiro biênio da 11ª Legislatura (2019-2020) foi marcado pela interação entre a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) e os cidadãos. É o que revela um ebook, lançado neste mês pela Gerência de Mídias Sociais da Casa de Leis, com os dados de alguns dos principais canais de comunicação do Parlamento. O documento inédito mostra a evolução das plataformas da ALEMS nos últimos dois anos e pode ser acessado gratuitamente neste link.

“Pensamos em documentar as ações realizadas pelos profissionais da gerência, bem como o alcance das informações junto à população, especialmente em um ano em que o digital foi ainda mais estratégico”, explicou a gerente de Mídias Sociais da ALEMS, Fabiana Silvestre da Silva.

Site registrou mais de 1,3 milhão de páginas visualizadas em 2 anos ( Arte: Luciana Kawassaki)

Foram compilados os dados do site oficial do Parlamento, além das contas da ALEMS no Facebook, Instagram, Twitter, Flickr e Whatsapp. A gerente destaca que a publicação do material é uma forma de prestar contas das ações e também demonstrar o nível crescente de interatividade entre o Parlamento e o cidadão.

“Graças ao apoio da Mesa Diretora, foi possível avançarmos nas estratégias que garantem mais interação. Sessões, reuniões, audiências públicas virtuais foram realizadas, assegurando o acesso às ações dos 24 deputados estaduais”, afirma.

O ebook traz estatísticas, análises, descrições de atividades e resultados obtidos no período. Entre os números divulgados está a quantidade de acessos ao site oficial do Legislativo, que em 2019 e 2020 registrou mais de 1,3 milhão de páginas visualizadas. A Agência de Notícias está entre as cinco páginas mais vistas. Nos dois últimos anos, mais de 3 mil matérias foram publicadas. As reportagens especiais tiveram destaque e estão entre as mais clicadas.

Jornalista Leonardo Rocha acompanha as transmissões da ALEMS (Foto: Arquivo Pessoal)

As publicações da ALEMS também servem de material de apoio à imprensa. “Com muito conteúdo e cobertura ampla do que é feito na Assembleia, o site é imprescindível para quem cobre o Legislativo, ferramenta de apoio, consulta e informação para o trabalho jornalístico”, afirma o jornalista do site Campo Grande News Leonardo Rocha.

Os conteúdos também servem de fonte de consulta a outras instituições. O diretor de Comunicação e Marketing da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), Robson Del Casale, explica que a equipe de jornalismo costuma utilizar constantemente o site da Assembleia Legislativa para fazer consultas sobre os projetos de lei de interesse do setor industrial do Estado.

“Além disso, também utilizamos o banco de imagens disponibilizado no portal da Casa de Leis para ilustrar matérias publicadas no site do Sistema Fiems. A facilidade como os dados são disponibilizados no Portal da ALEMS facilita muito o trabalho do jornalismo e a Casa de Leis está de parabéns pelo serviço prestado”, ressalta. Em 2019 e 2020, foram disponibilizadas mais de 31 mil imagens, distribuídas em 651 bancos de imagens.

O balanço da Gerência de Mídias Sociais também apresenta os principais recursos de acessibilidade do site, o perfil do usuário e dados demográficos dos usuários das mídias. O ebook possui hiperlinks para o leitor acessar os conteúdos apresentados no documento.

ALEMS mais interativa

Os dados divulgados mostram um crescimento na adesão a plataformas que favorecem a interação entre a ALEMS e a população. Com a chegada da pandemia e as restrições de eventos presenciais, os canais digitais apresentaram evolução significativa. Entre 2019 e 2020, a fanpage da Casa de Leis no Facebook registrou um aumento de 171% de seguidores, no Instagram o crescimento foi de 41% e no Twitter 49%.

Casa de Leis ampliou transmissões ao vivo durante a pandemia (Foto: Wagner Guimarães)

Um dos destaques do período foram as transmissões ao vivo. Na primeira audiência pública 100% virtual da ALEMS, realizada em julho, deputados e especialistas debateram sobre Covid-19. Cerca de 12 mil pessoas foram alcançadas, em tempo real, na live de aproximadamente 2 horas. Os usuários puderam interagir com os participantes da audiência, por meio de perguntas. No total, a transmissão gerou 2.844 interações.

No Instagram da ALEMS, foram publicados 1.490 posts que renderam mais de 40 mil interações. Além disso, foram produzidos 5.809 stories, com o total de mais de 1 milhão de interações, uma média de 175 interações por story.

A interação também se deu por meio de enquetes. Em 2020, com a preocupação da disseminação de notícias falsas, uma campanha foi desenvolvida com o intuito de ajudar a combater esse tipo de informação sobre a pandemia do coronavírus. O público respondia se o dado apresentado era fato ou era fake.

Facebook da ALEMS recebeu interações de internauta na Espanha

A gerente de Mídias Sociais da ALEMS detalha que foram desenvolvidas estratégias de divulgação conforme cada canal e destaca a continuidade das ações. “Os cidadãos puderam assistir e, mais ainda, interagir constantemente com os parlamentares e a Casa de Leis, o que continuará sendo nossa prioridade”, pontua.

Acesse o ebook com o balanço das mídias sociais do Parlamento sul-mato-grossense, clicando aqui.