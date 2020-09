Suicídio é o tema do Programa Vida Saudável

Este mês é marcado pela campanha Setembro Amarelo, que busca conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção ao suicídio - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Este mês é marcado pela campanha Setembro Amarelo, que busca conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção ao suicídio, e ainda propõe um diálogo aberto sobre o tema para reduzir o número de casos. O Programa Vida Saudável da Rádio Assembleia, que estréia hoje (18), e ainda será reprisado durante a programação, aborda esse tema na entrevista com o coordenador de divulgação do Grupo Amor à Vida (GAV), Roberto Sinai.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que nove em cada 10 mortes por suicídio podem ser evitadas. “A prevenção ao suicídio é feita todos os dias, durante o ano todo, mas setembro é um mês especial, quando toda a sociedade está com as atenções voltadas para essa causa. Mato Grosso do Sul tem se destacado em relação à adoção de medidas de prevenção, entre elas está a iniciativa da Assembleia Legislativa que instituiu a campanha em nível estadual”, pontuou Roberto Sinai.

De acordo com coordenador de divulgação do GAV, o suicídio ainda é um tabu que precisa ser quebrado, e que mais de 80% dos casos são oriundos da depressão. “É importante manter a atenção, pois é possível identificar possíveis sintomas de pessoas que possam a vir cometer suicídio logo no início, entre eles está baixa alta estima e bloqueio do convívio social”, explicou Sinai.

