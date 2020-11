Boulos diz que disputa é da 'mesmice' contra 'esperança'

O candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, disse que se os resultados parciais da apuração e das pesquisas de boca de urna forem confirmados, sua ida para o segundo turno significa o início da derrota do bolsonarismo. "Não é só uma eleição, estamos falando do projeto de uma geração. Isso sinaliza o começo da derrota do bolsonarismo", disse o candidato sempre ponderando que fala com base em números que ainda podem mudar.

Ele rebateu o prefeito Bruno Covas, provável adversário na disputa do segundo turno nas eleições em São Paulo. "Eu vi a declaração do Bruno de que a disputa seria da ponderação contra o radicalismo. A disputa não é essa, ele está errado, a disputa é da mesmice com a esperança."