Bolsonaro visita ponte em São Vicente recuperada com recursos federais

O presidente Jair Bolsonaro visitou, hoje (7), em São Vicente (SP), a Ponte A Tribuna, antiga Ponte dos Barreiros, que recebeu investimentos de R$ 57,3 milhões do governo federal em obras de recuperação da infraestrutura. Em breve pronunciamento, Bolsonaro disse que o objetivo do governo é levar adiante mais obras de infraestrutura com menos recursos.

A prefeitura do município também investiu R$ 600 mil como contrapartida. A infraestrutura foi interditada em 30 de novembro de 2019 por decisão judicial. Em 1º de julho, houve reabertura parcial da ponte, com a liberação de tráfego para veículos leves.

Foram revitalizadas 52 estacas, uma longarina e três travessas, que compreendem a primeira etapa das intervenções na ponte. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, o projeto executivo para o início das obras da segunda fase está em análise pela Caixa Econômica Federal. Após a aprovação, serão feitos reparos em 266 estacas, vigas e todo o pavimento da estrutura.

O empreendimento faz a ligação entre as áreas continental e a Ilha de São Vicente. Após a conclusão dos serviços, a ponte comportará o tráfego de veículos de até três eixos, além de ciclistas e pedestres, com a capacidade de suporte de carga ampliado de 36 toneladas para 45 toneladas.

De acordo com o ministério, as melhorias vão beneficiar diretamente 350 mil pessoas – destas, 150 mil vivem na ilha, além de moradores de outras cidades que integram a região metropolitana da Baixada Santista.

Antes da visitação às obras da ponte, Bolsonaro recebeu o título de Cidadão Vicentino, em evento fechado.

O presidente retorna a Brasília ainda nesta tarde.