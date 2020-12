Bolsonaro: temos excelente entrosamento com Câmara e Senado

O presidente Jair Bolsonaro com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre - (Foto: DIDA SAMPAIO/ESTADÃO)

O presidente Jair Bolsonaro destacou hoje, 8, que há uma "perfeita harmonia" entre Executivo e Legislativo. Em evento no Planalto, o chefe do Executivo disse que o governo tem um "excelente entrosamento" com a Câmara e o Senado. A relação com o parlamento e a aprovação de matérias apoiadas pelo governo melhorou em meados de junho após a aproximação com o bloco do Centrão, atual base do governo.

"Realmente o governo está dando certo. Temos hoje em dia um excelente entrosamento com a Câmara e com o senado. Temos esse contato maravilhoso. Cada vez melhor", disse. Sem entrar em detalhes, Bolsonaro citou que "medidas importantíssimas" para o Brasil foram aprovadas nesta terça no Congresso.

"Há pouco tempo, anos, tínhamos problemas, uma briga quase fratricida entre irmãos. Hoje tem um perfeito relacionamento entre nós (Executivo e Legislativo) e ninguém vai destruir esse nosso relacionamento porque nós temos como norte o Brasil acima de tudo", declarou.

Em sua fala, Bolsonaro também destacou que há harmonia entre o quadro de ministros. "Cada ministro tem a sua atribuição, vivemos em harmonia e nenhum ultrapassa os seus limites porque só assim podemos manter hierarquia e o bom andamento do governo", disse. Bolsonaro repetiu que não há corrupção em seu governo e atribuiu o feito à "medidas preventivas". Ele também elogiou o quadro técnico dos servidores dos ministérios.