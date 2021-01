Bolsonaro: Se a Anvisa aprovar, compraremos a vacina Sputnik

Jair Bolsonaro - ( Foto: Estadão )

A despeito dos pedidos de vacina contra a covid-19, o presidente voltou a questionar a eficácia dos imunizantes e que talvez o País terá de lidar com o vírus por mais alguns meses, seis meses. Ainda, reforçou o compromisso com o cumprimento do teto de gastos. Contudo, afirmou que o Brasil comprará a vacina da Rússia, a Sputnik V, caso o imunizante seja aprovado pela Avisa. "Se a Anvisa aprovar, compraremos a Sputnik", afirmou.

Ainda que reconheça o momento difícil neste momento para muitos brasileiros, reforçou que o governo mantém o cumprimento do teto de gastos, reafirmando que os custos com a pandemia do novo coronavírus formam elevados em 2020. "Foram cerca de R$ 5 trilhões. Custa caro. Temos de enfrentar crise, mas não é fácil se colocar no meu lugar", disse.

Além disso, indiretamente Bolsonaro voltou a ir contra medidas de isolamento social. "Temos de preservar os mais idosos, mas o povo em de trabalhar, não tem como parar".