Bolsonaro realiza exames devido às últimas cirurgias e está bem, diz Planalto

Presidente Jair Bolsonaro - (Foto: Evaristo Sá/AFP)

O presidente da República, Jair Bolsonaro, realizou exames no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, na manhã desta quinta-feira, 14. De acordo com o Palácio do Planalto, Bolsonaro está bem de saúde e se submeteu aos exames devido às últimas cirurgias.

Em setembro do ano passado, o presidente se submeteu a um procedimento para a retirada de um cálculo da bexiga.

Foi a sexta cirurgia pela qual o presidente da República passou desde que levou uma facada durante a campanha presidencial, em 2018, apesar de a mais recente não estar relacionada ao crime, segundo o próprio chefe do Planalto.

Após os exames, Bolsonaro despachou no Palácio do Planalto conforme a agenda oficial.