Bolsonaro publica vídeo andando de moto aquática e cumprimentando apoiadores - ( Foto: Reprodução )

O presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo neste domingo, 11, com imagens de um passeio de moto aquática neste domingo (11), com a sua filha Laura, no Guarujá, onde passa o feriado, e em São Vicente (SP).

No vídeo, o presidente aparece cumprimentando apoiadores no mar, em lanchas e também em decks. Em um momento, chega a colocar uma criança em sua moto aquática.

Também há imagens do presidente na praia, posando para fotos com banhistas, que formaram uma pequena aglomeração para cortejá-lo, todos sem máscara.