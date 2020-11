Bolsonaro faz exames de rotina no serviço médico do Palácio do Planalto

O presidente da República, Jair Bolsonaro - (Foto: Dida Sampaio/Estadão)

O presidente da República, Jair Bolsonaro, esteve nesta terça-feira, 24, no serviço médico do Palácio do Planalto. De acordo com a Secretaria Especial de Comunicação Social, Bolsonaro passou apenas por "exames de rotina". Ele chegou ao local pouco depois das 7h30 e permaneceu por cerca de 25 minutos.

A última vez que o presidente esteve em atendimento no serviço médico do Palácio foi antes da cirurgia de retirada de um cálculo na bexiga, procedimento pelo qual Bolsonaro passou no fim de setembro.

A passagem pela área médica logo cedo ocorreu antes do início do expediente.

Agenda

A agenda de compromissos oficiais do chefe do Executivo para esta terça-feira inclui reuniões individuais com os ministros Fernando Azevedo (Defesa), Milton Ribeiro (Educação) e Ricardo Salles (Meio Ambiente), além do subchefe para Assuntos Jurídicos, Pedro Cesar Nunes.

Bolsonaro terá também duas reuniões com o ministro Fábio Faria, das Comunicações. Uma delas será acompanhada de Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral, e a outra, de representantes da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

No fim do dia, Bolsonaro participa de evento na sede do Ministério das Comunicações em comemoração aos 20 anos do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel).

A agenda pública do chefe do Executivo prevê ainda encontro com o pastor Silas Josué de Oliveira, presidente da Igreja Assembleia de Deus em Santo André (SP). De tarde, Bolsonaro também deve receber o senador Carlos Viana (PSD-MG).