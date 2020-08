Bolsonaro cria comissão para monitorar programa da base de Alcântara

O presidente Jair Bolsonaro assinou decreto que cria a Comissão de Desenvolvimento Integrado (CDI) para elaborar e monitorar a implementação do Programa de Desenvolvimento Integrado para o Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão. O documento será publicado na edição desta sexta-feira, 14, do Diário Oficial da União (DOU).

De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência, a comissão será responsável por "monitorar a implementação do programa, que tem o objetivo de desenvolver a infraestrutura da região, e elaborar modelos de negócios que incentivem as atividades espaciais".

"O Programa estabelecerá a estratégia de integração de todas as ações que irão estruturar e fortalecer o centro espacial e sua região, que lidera a expansão do setor espacial no Brasil e é responsável por inseri-lo no mercado internacional", afirmou a Secretaria-Geral, em nota.