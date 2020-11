Boca de urna: Russomano, Mamãe Falei e Jilmar Tatto empatam com 8% em SP

Pesquisa boca de urna do Ibope em São Paulo aponta que o prefeito e candidato à reeleição, Bruno Covas (PSDB) irá disputar o segundo turno das eleições municipais, no próximo dia 29, com o Guilherme Boulos (PSOL). Covas teve 33% dos votos válidos e Boulos, 25%. Márcio França (PSB) aparece com 13%. Celso Russomanno (Republicanos), que começou a campanha na liderança, está com 8%, empatado com os candidatos Arthur do Val (Patriota), o Mamãe Falei, e Jilmar Tatto (PT).

Joice Hasselmann (PSL) aparece com 2%. Andrea Matarazzo (PSDB), Levy Fidelyx (PRTB) e Marina Helou (Rede) têm 1% cada. Antônio Carlos (PCO), Orlando Silva (PCdoB) e Vera Lúcia (PSTU) tiveram menos de 1%.

A margem de erro é de 2 pontos porcentuais e levantamento ouviu 6 mil eleitores maiores de 16 anos. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral pela sigla SP-00742/2020 e tem nível de confiança de 99%.