Semana de Conscientização do Tratamento da Dermatite Atópica é criada em MS

Marçal Filho - (Foto: Luciana Nassar/ALEMS)

Entrou em vigor nesta quarta-feira (11), a Lei 5.592, de autoria do deputado Marçal Filho (PSDB), que institui, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, a Semana de Conscientização das Características e do Tratamento da Dermatite Atópica.

Na semana em que se inserir o dia 23 de setembro, deverão ser desenvolvidas ações para a conscientização da população, por meio de procedimentos informativos, educativos, palestras, audiências públicas, seminários e conferências.

Um dos objetivos da nova norma é orientar a população, por meio de profissionais qualificados, sobre a dermatite atópica, suas causas, diagnóstico, fatores desencadeantes e cuidados. Além disso, pretende conscientizar a sociedade sobre a importância de procurar o médico dermatologista para realizar o diagnóstico e o tratamento da doença

As características da dermatite atópica são: esfoliações causadas por coceira, alterações na cor, inflamação da pele e surgimento de eczemas.