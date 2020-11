Biden conquista Arizona e consolida vitória nos EUA, projetam grupos de mídia

Joe Biden discursa a eleitores durante a campanha com uma bandeira do Arizona ao fundo - (Foto: Brendan Smialowski / AFP - 08/10/2020)

Grandes grupos de mídia juntaram-se à Associated Press e à Fox News para declarar a vitória do Joe Biden no Estado do Arizona, com o presidente eleito dos EUA à frente do atual presidente Donald Trump por menos de 11,5 mil votos.

CNN, The New York Times e The Washington Post foram alguns dos grupos de mídia a projetar a vitória de Biden no Arizona, no primeiro triunfo de um democrata no Estado desde 1996.

Biden conquistou 290 votos no Colégio Eleitoral, 20 a mais do que os 270 necessários nos Estados Unidos.

Ele foi declarado vencedor da eleição presidencial americana no último sábado, 7, quando derrotou Trump na Pensilvânia.