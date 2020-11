Benedita da Silva diz ter esperança de chegar ao 2º turno no Rio

A candidata do PT à prefeitura do Rio, Benedita da Silva, votou cedo, antes das 9h, na escola municipal Santo Tomas de Aquino, no Leme, na zona sul. Benedita se mostrou esperançosa de alcançar o segundo turno e disputar o executivo municipal com Eduardo Paes (DEM), líder das pesquisas.

Pesquisa do ibope divulgada na véspera da eleição mostrava a candidata do PT ligeiramente à frente da candidata do PDT, Martha Rocha, e tecnicamente empatada com o atual prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), indicando uma tendência ascendente.

"Estou serena e esperançosa de chegar ao segundo turno, ainda mais com esse resultado de última hora ", afirmou, referindo-se à pesquisa. "Nós trabalhamos para isso. É uma emoção muito grande, depois de tantos anos, voltar candidata à prefeitura. Fizemos uma campanha muito bonita, alegre, sem baixarias, mostrando o que queremos para a cidade."

A candidata, de 78 anos, votou acompanhada do marido, o ator Antônio Pitanga, da cantora Eliana Pittman e da deputada federal Jandira Feghalli. Benedita contou que vai aguardar o resultado da apuração em casa, com os netos e os bisnetos. "Hoje tem bobó de camarão", disse.