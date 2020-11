Barroso: OEA registrou que temos a mais ágil e segura apuração das Américas

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, disse neste domingo, 29, que a Organização dos Estados Americanos (OEA) registrou que o Brasil tem o "mais ágil e seguro sistema de apuração das Américas".

A declaração vem num momento em que o presidente Jair Bolsonaro reforça as ofensivas pedindo a aprovação do voto impresso no País, colocando em xeque a segurança da urna eletrônica.

Barroso disse que o primeiro e grande objetivo, que era conciliar o rito da democracia com a saúde pública, foi plenamente realizado. Outro objetivo do TSE era enfrentar campanhas de desinformação e notícias fraudulentas.

O presidente do TSE destacou que a corte eleitoral fez parceria com todas as mídias sociais e derrubou "imensa quantidade" de contas fraudulentas no WhatsApp, Facebook, Instagram, Google, Twitter e Tik Tok.

"Conseguimos rebater imediatamente todas as notícias falsas com ajuda de agências de checagem", acrescentou.