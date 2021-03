Barbosinha questiona repasse de verba do Executivo à saúde de Dourados

O deputado estadual Barbosinha (DEM) apresentou requerimento nesta manhã à prefeitura municipal de Dourados, e demais envolvidos com a questão para questionar o atraso no repasse a médicos e enfermeiros da Fundação de Serviços de Saúde de Dourados (Funsaud), do socorro emergencial disponibilizado pelo Governo do Estado desde dia 22 de fevereiro. “Isso coloca em risco a saúde pública de Dourados. Até o presente momento os profissionais médicos e enfermeiros da Funsaud ainda não tiveram seus salários regularizados”, ressaltou.

O parlamentar ressaltou a atuação da bancada estadual junto ao Poder Executivo para viabilização de recursos para a quitação dos salários dos profissionais que atuam na Funsaud. “Enalteço aqui a participação de Renato Câmara [MDB], Marçal Filho [PSDB], Zé Teixeira [DEM], Neno Razuk [PTB], e minha, pois sensibilizados com estes atrasos nos pagamentos, conseguimos interlocução junto ao Governo, que atendeu nosso pleito e liberou um socorro emergencial ao município, para que não haja paralisação das atividades na área da saúde”, frisou Barbosinha.

Barbosinha ainda falou sobre as taxas cartorárias e a implantação da 2ª Circunscrição Imobiliária de Dourados. “Ontem, o desembargador Professor Luis Tadeu Barbosa Silva, corregedor do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul [TJMS], pediu que eu levasse ao conhecimento de vocês duas informações. O projeto de lei sobre as taxas cartorárias será encaminhado até meados do mês de abril. Já em relação à 2ª Circunscrição Imobiliária em Dourados, em maio haverá um concurso para provimento do cargo e devida implantação”, informou.