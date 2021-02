Barbosinha apresenta projeto que homenageia deputado constituinte de MS

Proposta pretende denominar "Deputado Roberto Orro" rodovia estadual - (Foto: Luciana Nassar)

O deputado estadual Barbosinha (DEM) apresentou, nesta quarta-feira (3), o Projeto de Lei 5 de 2021. A proposta pretende denominar “Deputado Roberto Orro” a Rodovia MS-352. A proposição visa homenagear o ex-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) e deputado constituinte, que faleceu em 2020.

Segundo Barbosinha, a Rodovia MS-352 foi uma das grandes lutas do deputado Roberto Orro. “Ele utilizava seu mandato parlamentar para cobrar a pavimentação desta importante via do nosso Estado”, destacou o proponente. Junto à proposta, foi anexada matéria do site da ALEMS que trata do requerimento de asfalto para a rodovia.

De acordo com a justificativa do projeto de lei, atualmente as obras de pavimentação da estrada estão em fase de desenvolvimento de projeto e, posteriormente, a execução será licitada. “Nada mais justo que esta rodovia receba o nome do ilustre deputado Roberto Orro”, defendeu o autor.