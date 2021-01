Bancada do PT pede reunião com Covas e fim do recesso na Câmara de SP

A bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara Municipal de São Paulo enviou nesta sexta-feira, 15, uma carta ao prefeito da capital paulista, Bruno Covas (PSDB), e à presidente em exercício da casa, Rute Costa (PSDB), pedindo uma audiência para discutir a antecipação do fim do recesso legislativo.

A ideia dos petistas é retomar as sessões para discutir medidas emergenciais de contenção ao avanço da pandemia de covid-19. Mais de 523 mil pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus e mais de 16,4 mil morreram com a doença na cidade de São Paulo.

Segundo os vereadores, Rute Costa, que substitui o presidente da Câmara, Milton Leite, enquanto o parlamentar se recupera da infecção pela doença, já foi consultada e se colocou à disposição para participar da reunião. A proposta é que o encontro seja marcado já para a próxima segunda, 18.

O documento é assinado pelos vereadores Alfredinho, Antonio Donato, Alessandro Guedes, Arselino Tatto, Eduardo Suplicy, Jair Tatto, Juliana Cardoso e Senival Moura.

COM A PALAVRA, O PREFEITO BRUNO COVAS

A reportagem entrou em contato com o gabinete de Covas para saber se o prefeito vai participar da reunião, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.