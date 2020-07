Balanço das ações da Polícia Civil de MS é tema do programa Segurança em Pauta

Programa pode ser assistido por meio do canal da ALEMS no Youtube - (Foto: Divulgação TV ALEMS)

O programa Segurança em Pauta desta semana recebe o Delegado-Geral Adjunto da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, delegado Adriano Garcia Geraldo. Ele faz um balanço da atuação da polícia civil no ano de 2019, fala das conquistas da instituição e da redução dos números da criminalidade no Estado.

“Nós trabalhamos com índices, e no caso de Mato Grosso do Sul, nós elencamos 12 principais índices, que são os crimes mais graves e trabalhamos em cima desses números. Felizmente todos os 12, nesse decorrer do ano de 2019, foram positivos. Pois tivemos redução em relação ao ano de 2018”, disse o delegado.

No programa Segurança em Pauta, a investigadora Lucilene Souza recebe especialistas para falar sobre temas relacionados à área da Segurança Pública. Delegados e investigadores se unem a advogados, membros de organizações não-governamentais e de órgãos públicos para, de forma simples, tirar dúvidas e levar à população, informação de qualidade.

O programa vai ao ar toda segunda às 16h30, com horários alternativos quartas às 7h30, sextas às 14h e domingos às 18h30. O Segurança em Pauta também está disponível no YouTube da Casa de Leis.