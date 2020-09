Augusto Aras testou positivo para covid-19, diz PGR

O procurador-geral da República, Augusto Aras, testou positivo para a covid-19. O resultado do exame saiu nesta quinta-feira, 17. Em nota, a Procuradoria Geral da República (PGR) informou que Aras "passa bem e está em isolamento, despachando remotamente".

Com o procurador, ao menos seis autoridades que estiveram presentes na posse de Luiz Fux como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), incluindo o ministro, foram diagnosticados com o novo coronavírus.

Na quarta-feira, 16, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), anunciou estar com a doença. Na segunda-feira, Fux divulgou que havia testado positivo para o vírus.

Os ministros Luís Felipe Salomão e Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), além da ministra Maria Cristina Pedruzzi, do Tribunal Superior do Trabalho, também foram diagnosticados com a covid-19 depois do evento de posse, ocorrido na semana passada.