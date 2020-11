Atual prefeito de Campo Grande, Trad pode levar no primeiro turno

Em relação a outubro, o atual prefeito vem avançando - (Foto: Chico Ribeiro)

Com 15 candidatos à prefeitura, Campo Grande tem desde o início da corrida o atual prefeito e candidato à reeleição, Marquinhos Trad (PSD), como favorito. Ele tem 56% nas intenções de votos válidos na última pesquisa Ibope, divulgada em 11 de novembro. Em relação a outubro, o atual prefeito vem avançando. O segundo colocado, Promotor Sérgio Harfouche (Avante), registrou 11% no Ibope. O levantamento foi encomendado pela TV Morena e tem margem de erro de 4 pontos porcentuais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.