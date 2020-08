Ato da Mesa Diretora atualiza e consolida medidas de prevenção à Covid-19

Atendimento ao público e realização de eventos coletivos estão suspensos até o dia 30 de setembro - (Foto: Aline Kraemer)

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) editou novo documento que atualiza e consolida as disposições sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (Covid-19). O Ato 19/2020 foi publicado no Diário Oficial do Legislativo nesta sexta-feira (28) e mantém até o dia 30 de setembro de 2020 a suspensão do atendimento ao público e da realização de quaisquer eventos coletivos nas dependências da Casa de Leis.

De acordo com o documento, a medida foi tomada por razões de saúde pública a fim de preservar a integridade física e a saúde de deputados estaduais, servidores, terceirizados e cidadãos visitantes da ALEMS. Ainda segundo o Ato, o número de número de casos confirmados de contaminação pela Covid-19 em Mato Grosso do Sul também foi considerado para a decisão.

A Mesa Diretora ainda manteve até o dia 30 de setembro a suspensão do prazo de tramitação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Energisa (2019). O novo ato entra em vigor na próxima terça-feira (1).

Trabalho Legislativo

As sessões do Plenário e as reuniões da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e das Comissões temáticas de mérito continuarão por videoconferência. O cidadão pode acompanhar o trabalho do Parlamento sul-mato-grossense por meio das canais de comunicação da ALEMS: canal 9 da Claro Net TV, TV ALEMS, Youtube, Facebook, Rádio ALEMS, Instagram, Twitter, WhatsApp, Newsletter e aplicativo Assembleia MS (Android/iOS). As sessões ordinárias são realizadas às terças, quartas e quintas-feiras a partir das 9h e são transmitidas ao vivo.

Mesmo com as restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, os deputados estaduais têm destinado ações para prevenir, minimizar e combater a propagação da doença. Todas as atividades parlamentares relativas à pandemia podem ser conferidas no informe especial “ALEMS no Combate ao Coronavírus”.