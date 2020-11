Após acordo, greve em empresa de ônibus do Rio é encerrada

A paralisação promovida por funcionários de duas empresas de ônibus que atendem a zona oeste do Rio chegou ao fim por volta das 11h da manhã deste domingo, 29, e a circulação dos coletivos foi normalizada, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ).

O TRE-RJ acionou a Polícia Federal para ajudar a viabilizar o restabelecimento do serviço de transporte coletivo de passageiros, por se tratar de um serviço essencial. A preocupação era que a greve prejudicasse a circulação de eleitores em algumas regiões da cidade.

Cerca de 2.500 funcionários da Viação Redentor e da Viação Futura, do Grupo Redentor, amanheceram em greve neste domingo. Pela manhã, cerca de 300 profissionais protestavam em frente à sede da empresa na Estrada do Gabinal, em Jacarepaguá, zona oeste da capital, de acordo com o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus do Rio (Sintraturb Rio).

Segundo o Sintraturb, a paralisação foi motivada pela proposta da direção da empresa de parcelar o pagamento do 13° salário dos funcionários em oito vezes, enquanto o acordo da categoria determinava que fosse pago em duas vezes, 50% em novembro e 50% em 20 de dezembro.

Um juiz eleitoral e policiais federais estiveram na sede da empresa acompanhando a negociação junto com representantes do sindicato. Pelo acordo estabelecido neste domingo com as empresas, os trabalhadores receberão a primeira parcela do 13º salário nesta segunda-feira, 30, e o restante será pago em mais duas parcelas, nos dias 20 e 30 de dezembro.

Segundo o TRE-RJ, não há mais problemas de circulação da frota de ônibus na cidade.