Antes de Bolsonaro, deputado viralizou denunciando alta em supermercado

Nesta sexta-feira, 4, Jair Bolsonaro pediu aos donos de supermercado mais patriotismo para evitar inflação dos alimentos. O presidente disse que não vai mudar nada na canetada, mas mostrou preocupação com os aumentos. Dois dias antes, o deputado estadual de Minas Cleitinho Azevedo (Cidadania-MG) fez um vídeo comparando preços antes e depois da pandemia. O vídeo foi a publicação com mais interações e a mais compartilhada do Facebook na quarta-feira, 2, de acordo com o CrowdTangle, a ferramenta de Insigths da rede social. Foram 990 mil compartilhamentos, mais de 236 mil interações e quase 59 mil comentários. O deputado ganhou 50.200 novos seguidores desde quarta-feira.

Usando uma camisa do América-MG e máscara ao entrar no supermercado, Cleitinho fala em tom exaltado. "Se a gente não gritar agora, daqui a pouco vai ter arroz de R$ 40, daqui a pouco vai ter feijão de R$ 30", diz ele na gravação. Itens como arroz e óleo chegavam a custar o dobro do valor cobrado em março no vídeo do parlamentar.

O economista do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) e coordenador do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), André Braz, selecionou sete produtos básicos e verificou que, em 12 meses até agosto, esses produtos subiram, em média, 28,9% no atacado e 23,8% no varejo.

Cleitinho diz que era músico e que começou a sofrer boicotes por criticar políticos. A escassez de trabalho na música fez com que ele entrasse para a política a pedido de moradores de Divinópolis, sua cidade natal, e ele acabou escolhendo o Cidadania por ter um amigo no partido. Ele conseguiu se eleger vereador e dois anos depois voltou a se arriscar em uma eleição, dessa vez para conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

O deputado ganhou notoriedade local ao pedir, sem sucesso, para a Alemg instalar um chuveiro em seu gabinete. "Eu não queria morar na Assembleia, era só dormir porque só tem sessão de terça, quarta e quinta", explica. Cleitinho afirma que dispensou o auxílio moradia e paga um apartamento com o salário que ganha como deputado.

Eleições municipais de 2020

Com a fama na região de Divinópolis, não demorou para que chegassem os pedidos de apoio. Mais do que isso, candidatos a prefeito da cidade convidaram o irmão de Cleitinho, Gleidson Azevedo, para ser pré-candidato a vice. "Eu não acho que deva existir vice, para mim vice deveria ser um secretário, então eu falei para o meu irmão: "Se você quiser entrar para a política, sai como prefeito que eu te apoio".

O Cidadania, no entanto, já tem candidato próprio para a prefeitura de Divinópolis, o deputado federal Fabiano Tolentino, que já se afastou do cargo para a campanha. Gleidson foi obrigado, então, a se filiar ao PSC. Sem querer, Cleitinho colocou o irmão na vida política em novembro de 2019 com uma brincadeira feita sobre as denúncias que recebe dos eleitores. "Podem continuar mandando denúncias, que vou rodar o estado inteiro, estou aqui pra isso! Sou empregado do povo e se precisar, eu me multiplico", escreveu ele na legenda de uma foto com Gleidson publicada no Facebook. Resta saber se Gleidson vai conseguir espelhar o sucesso do irmão.