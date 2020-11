Angélica garante do Estado mais de R$ 56 milhões em investimentos

ETE Angélica - (Foto: Governo do Estado de MS)

Mais de R$ 56 milhões. Esse é o investimento total feito pelo Governo do Estado no município de Angélica entre os anos de 2015 e 2020, período da gestão do governador Reinaldo Azambuja. Com 10,9 mil habitantes, segundo estimativa do IBGE, a cidade vem recebendo obras de infraestrutura urbana e rural que melhoram a qualidade de vida da população.

Pela Seinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura), Angélica teve obra de pavimentação no trecho da MS-274 que dá acesso à Usina Adecoagro. O empreendimento, que custou R$ 16 milhões, beneficiou trabalhadores da indústria, que passam pelo local todos os dias, e produtores do setor sucroalcooleiro, que movimentam a economia local com a geração de emprego e renda.

Obras de infraestrutura urbana, como asfalto e drenagem, foram entregues nos bairros Cereja e Mutum (R$ 4,4 milhões). Ruas do Distrito Ipezal foram revitalizadas com asfalto novo (R$ 550 mil). Quem passa pelas vias Benedito Francisco Azevedo, Santa Fé e Do Trabalho podem conferir de perto o trabalho executado pelo Estado.

Pela Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), obras no sistema de esgotamento sanitário, com 1.368 ligações domiciliares e construção de 17,7 mil metros de rede coleta de esgoto, levam mais saúde para a pessoas. Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), para cada 1 dólar investido em esgoto economiza-se 4,3 dólares em saúde.

No setor habitacional, moradias entregues pelo Estado realizaram o sonho da casa própria de 30 famílias. Na educação, reforma de três escolas estaduais beneficiaram 1,3 mil estudantes, além de professores e profissionais administrativos. Na saúde, repasses estaduais mantiveram a prestação de serviço. Na pandemia de coronavírus, o número de leitos na cidade subiu de 6 para 9.