ALEMS realiza 1ª sessão solene virtual alusiva ao Dia do Ensino Superior em MS

ALEMS - (Foto: Assembleia Legislativa de MS)

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) homenageia nesta sexta-feira (21), a partir das 9h, pesquisadores, professores e outros profissionais do meio acadêmico com a entrega da Medalha Darcy Ribeiro e a Comenda Pedro Pedrossian, durante a primeira sessão solene realizada por videoconferência. O evento proposto pelo deputado e presidente da Casa de Leis, Paulo Corrêa (PSDB), será transmitido ao vivo pelo canal 9 da Claro Net TV, TV ALEMS, Youtube, Facebook, Rádio ALEMS e aplicativo Assembleia MS (Android/iOS).

A Medalha Darcy Ribeiro será concedida a personalidades integrantes de carreiras acadêmicas, professores, pesquisadores, técnicos, servidores, funcionários ou dirigentes, em atividade ou não, que tenham prestado relevantes serviços para o engrandecimento do ensino, pesquisa ou extensão nas instituições de ensino superior de Mato Grosso do Sul. Já a Comenda Pedro Pedrossian é dirigida a personalidades que tenham prestado relevantes serviços para o engrandecimento do ensino superior sul-mato-grossense.

A Resolução 19/2018 institui ambas honrarias, sempre entregues na semana do Dia Estadual da Educação Superior de Mato Grosso do Sul, comemorado no dia 21 de agosto, conforme a Lei 5.040/2017, com o objetivo de homenagear as personalidades que contribuíram para o engrandecimento do ensino, pesquisa ou extensão nas instituições de ensino superior de Mato Grosso do Sul e, também, para a valorização e o engrandecimento do ensino superior sul-mato-grossense.

Marcelo Augusto dos Santos Turine, presidente do Conselho de Reitores de Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul (CRIE-MS), e reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) é o responsável pela indicação dos nomes dos agraciados. “Na próxima sexta-feira, dia 21 de agosto, as 9h, teremos a sessão solene da Assembleia Legislativa, em homenagem ao Dia Estadual da Educação Superior em Mato Grosso do Sul. O presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa convidou as seis instituições que formam o CRIE-MS para entregar a Medalha Darcy Ribeiro e a Comenda Pedro Pedrossian às personalidades de destaque em educação no nosso Estado. Prestigiem os nossos educadores que ajudaram e ajudam, no dia-a-dia, para a qualidade do ensino superior de Mato Grosso do Sul e participem deste evento em parceria com a ALEMS”, disse.