ALEMS participa de eventos da Segurança Pública em São Gabriel do Oeste

Representando a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o deputado Coronel David (Sem Partido) participou nesta terça-feira (24) de inaugurações realizadas pelo Governo do Estado no município de São Gabriel do Oeste, distante 140 km de Campo Grande.

"Estive, ao lado do governador Reinaldo Azambuja, do secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, do secretário de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, e do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de MS, coronel Joilson Amaral, na solenidade de inauguração da 2ª Seção Bombeiro Militar do 5º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente em São Gabriel do Oeste", informou o deputado.

Ele também participou da entrega de duas viaturas, sendo uma Unidade de Resgate e uma Auto Bomba Tanque, que "vão oferecer mais qualidade e agilidade no atendimento à população". "Aproveitando a oportunidade, visitei duas importantes obras para o município de São Gabriel do Oeste. A primeira, foi a pavimentação asfáltica do acesso ao Núcleo Industrial José Augusto Malgarin Buzato, que deve melhorar o tráfego e trazer mais segurança a toda população, e a obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no bairro Primo Malfissoni, considerada uma grande conquista para os moradores da região", disse o parlamentar.

Coronel David é vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Defesa Social e coordena a Frente Parlamentar de Segurança Pública de Fronteira e Sistema Penitenciário (FPSPFP) da ALEMS. "Sigo trabalhando para reforçar a Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, ajudando nosso Estado a ser cada dia melhor para todos nós", concluiu.

Com informações da assessoria parlamentar.