ALEMS mantém transmissão de atividades parlamentares - ( Foto: Assembleia Legislativa MS )

Mantendo o compromisso constitucional de dar ampla publicidade às ações parlamentares, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) divulga todas as sessões plenárias, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), bem como audiências públicas e outros eventos.

Toda a programação pode ser assistida pela TV ALEMS, pelo canal 9 (NET) e pelo canal 9 (via Cabo TV), em Dourados. A atuação parlamentar pode, ainda, ser acompanhada pela Rádio ALEMS e pela fan page oficial no Facebook, bem como pela página da Casa de Leis no YouTube e pelo aplicativo Assembleia Legislativa MS, disponível nas lojas virtuais (sistemas Android e iOS).

Nos canais oficiais do Facebook e YouTube, as sessões anteriores podem ser consultadas a qualquer momento. Os links para assistir às atividades parlamentares, em tempo real, bem como a cobertura das votações e demais ações da ALEMS são também divulgados nas páginas oficias do Instagram e Twitter. Eventuais instabilidades ocorridas nas transmissões online são identificadas e corrigidas.