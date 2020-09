ALEMS fortalece parcerias e amplia divulgação de ações legislativas

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) tem fortalecido as parcerias com os demais Poderes, a sociedade civil e entidades para ampliar a divulgação de ações legislativas de interesse de quem vive no Estado. “Não só a Mesa Diretora, mas todos os deputados estaduais da ALEMS têm demonstrado preocupação com nossa Comunicação Institucional, feita, acima de tudo, com objetivo de transmitir aos nossos diversos públicos aquilo que, de fato, torna melhor a vida do cidadão e da cidadã sul-mato-grossense", afirmou o presidente da ALEMS, Paulo Corrêa (PSDB).

Segundo ele, aliada à essa atenção, a Gerência de Relações Institucionais tem lançado olhar especial e mantido estreita colaboração com a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). "É uma parceria não apenas para contribuir, como também para aprender, com outras Assembleias pelo País, práticas que possam ser implementadas pela nossa Casa de Leis e que gerem resultados benéficos para o Mato Grosso do Sul”, enfatizou o deputado.

Historicamente, a ALEMS sempre teve representantes na entidade. Atualmente, além de um secretário executivo, deputado Herculano Borges (Solidariedade), foi eleito um vice-presidente, deputado Lidio Lopes (PATRI), representando não só o Parlamento Estadual, como todos os Legislativos da região Centro-Oeste.

"O trabalho da Assembleia do Mato Grosso do Sul tem sido fundamental para a disseminação de informações relevantes para toda a população, quando, em meio à pandemia, as pessoas são bombardeadas diariamente com conteúdos diversos e a credibilidade se torna o ponto focal para transmitir uma mensagem de qualidade", afirmou Camila Ferreira, jornalista da Unale, especialista em Marketing Digital e mestranda em Poder Legislativo.

O ex-deputado estadual e atual gerente de TV e Rádio da ALEMS, Maurício Picarelli, lembrou ter feito parte da história da Unale. “Após uma reunião com 15 Assembleias representadas, sendo eu por Mato Grosso do Sul, resolvemos fazer uma nova instituição, foi quando fundamos a Unale, com adesão maciça das Casas de Leis do País. Hoje, a Unale é o que é, nos enche de orgulho, graças a um trabalho que é reconhecido por todos os colegas da época”, contou Picarelli. Segundo ele, entre as principais realizações à época estavam a criação do site e da revista Unale, porque permitiu mais interação.

Institucional

O gerente de relações institucionais da ALEMS, Rodrigo Lucchesi, explicou que as ações são pautadas de modo a promover o diálogo com a sociedade, interação com os públicos interno e externo, e que culminem com a produção de materiais informativos que comuniquem o que efetivamente os deputados tem feito pelo Estado. “Temos seguido a orientação da presidência e da Mesa Diretora da Casa no sentido de zelar, com responsabilidade, pela imagem e reputação da ALEMS", disse.

O informe ALEMS no Combate ao Coronavírus, produzido pela Gerência de Mídias Sociais da ALEMS, é um exemplo dos materiais. Na quarta edição, traz à população as realizações dos 24 deputados especialmente relacionadas ao combate ao novo coronavírus (acesse clicando aqui). A Rádio e a TV ALEMS igualmente estão dedicando atenção especial à produção de conteúdos ligados ao tema, bem como de orientação e utilidade pública.

Conteúdo diversificado

Por meio de termos de cooperação técnica, a TV ALEMS passou a exibir na programação produtos produzidos em parceria com a Câmara Municipal de Campo Grande, Procuradoria Geral do Estado (PGE-MS), Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS), polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Defensoria Pública de MS, Detran-MS, Senado Federal, Câmara Municipal de São Paulo, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Superior do Trabalho.

Em 2020, a TV ALEMS reformulou a programação com a veiculação de novos programas, com o objetivo de aproximar cada vez mais o Parlamento da população. Hoje, são produzidos 31 programas, 15 programetes próprios do Legislativo, além de 24 programas exibidos e desenvolvidos em parceria com diversos órgãos.

A Rádio ALEMS produz e veicula nove programas e boletins diários, com cobertura detalhada da atuação parlamentar, alternando o conteúdo jornalístico com a programação musical, que traz estilos diferenciados para cada período do dia. Todos os materiais produzidos pela rádio institucional são encaminhados para as emissoras parceiras do interior e da capital.

A Casa de Leis também vem intensificando sua presença na internet. O que acontece no Palácio Guaicurus é divulgado em canais, como o site institucional, as mídias sociais, rádio, TV, newsletter semanal e por mensagens via WhatsApp, aproximando ainda mais o cidadão do cotidiano Legislativo. Têm sido desenvolvidos, ainda, materiais especiais, entre eles reportagens, dois ebooks (Maio Laranja e Junho Prata), série de posts de orientação e combate às fake news durante a pandemia.