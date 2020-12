ALEMS contribui para amenizar os efeitos da pandemia no Estado

O trabalho parlamentar não parou em meio à pandemia da Covid-19

Em um ano atípico para os sul-mato-grossenses, e também para população mundial, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) se destacou por não ter interrompido os trabalhos legislativos, tão necessários ao desenvolvimento do Estado, mesmo em meio a necessidade do isolamento social, imposto pela pandemia. Foi necessária a diminuição dos postos de trabalho presenciais, e adaptação a novas rotinas de trabalho, o home office foi então a maneira de evitar aglomerações. Assim, a Casa de Leis analisou e aprovou os projetos elaborados pelos parlamentares, ou originados nos outros Poderes.

Neste esforço coletivo, os deputados estaduais da ALEMS fizeram um balanço do ano legislativo. O líder do G-8 e vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Eduardo Rocha (MDB), considera exitoso o trabalho parlamentar em 2020. “A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, apesar desta crise, desta pandemia, correspondeu a todos os anseios, aprovamos projetos, trabalhamos, a Casa de Leis não parou, e está fechando o ano com Orçamento para o próximo ano aprovado, e ainda com todos os projetos aprovados para a melhoria do Mato Grosso do Sul. A Assembleia Legislativa cumpriu o seu papel institucional”, reiterou.

"Contribuímos diariamente para o desenvolvimento do Estado", disse Rinaldo

O deputado Professor Rinaldo, líder da bancada do PSDB na Casa de Leis, considera que a ALEMS cumpriu sua tarefa para contribuir com o desenvolvimento do Estado, em meio a pandemia. “Apesar de todos os problemas que vivenciamos em nosso Estado, e não foi diferente em todo o mundo, devido à pandemia, a Assembleia Legislativa conseguiu dar resposta as expectativas da população, já que todos os projetos de interesse da sociedade foram apreciados pelos 24 deputados. Apesar da crise, Mato Grosso do Sul continua firme, sendo uma referência em competitividade, geração de emprego e renda, fomento na atividade industrial, e aumento de empregos com carteira assinada, e ainda pagando a folha salarial dos funcionários públicos em dia. Tudo isso só foi possível graças ao trabalho da Assembleia Legislativa”, ressaltou o parlamentar.

Gerson Claro destacou a importância da harmonia e diálogo entre os Poderes

Para o líder do Governo do Estado na Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro (PP), o ano foi de aprendizado constante e os diálogos permanentes com o Executivo permitiram os ótimos resultados alcançados no Legislativo. “Foi um ano bastante atípico, em que todos tivemos que nos reinventar. Apesar da dificuldade com os debates, pois ocorriam de forma presencial, os trabalhos foram feitos com qualidade durante as sessões remotas tanto da Assembleia quanto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação [CCJR], onde votamos projetos estratégicos para o Estado. Isso deu a possibilidade para que o Governo fizesse os investimentos necessários, como por exemplo a destinação emergencial de todas as emendas dos deputados para atender as demandas oriundas da pandemia, e estamos finalizando o ano com um orçamento que traz um crescimento nominal do Produto Interno Bruto [PIB] e uma boa projeção econômica para o Estado”, destacou.

Comunicação

Em 2020, a Secretaria de Comunicação Institucional (SCI), composta pela Gerência de TV e Rádio, Gerência de Mídias Sociais, e Gerência de Relações Institcionais, exerceu um papel fundamental para que as informações chegassem ao cidadão. Todas as sessões, reuniões, audiências públicas e sessões solenes foram transmitidas ao vivo pelo canal 9 da Claro Net TV, TV ALEMS, Youtube, Facebook, Rádio ALEMS e pelo aplicativo Assembleia MS (Android/iOS). Com o apoio da Mesa Diretora, foram produzidos pela Gerência de Mídias Sociais, cinco boletins informativos sobre as ações da Casa de Leis no combate a pandemia da Covid-19. A Newsletter Ação ALEMS, que chegou a edição de número 85 na última sexta-feira (18), produzida pela Gerência de Relações Institucionais, é o produto institucional que informa semanalmente a população sul-mato-grossense sobre o trabalho parlamentar.