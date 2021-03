ALEMS apoia realização de palestra gratuita proferida por ministro do STJ

Presidente da ALEMS recebeu nesta semana o promotor de justiça Fábio Goldfinger, um dos diretores da EDAMP-MS - (Foto: Wagner Guimarães)

Com o apoio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), a Escola de Direito da Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público (EDAMP) realiza amanhã (13) uma aula magna gratuita que será transmitida on-line com o tema ‘O Princípio constitucional da fraternidade e os seus reflexos na Justiça consensual’. O palestrante é o Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Reynaldo Soares da Fonseca.

A aula marca o início das turmas de pós-graduação em Direito Processual Civil, Direito Penal e Direito Público da EDAMP/Unigran Capital. Para o presidente da ALEMS, deputado Paulo Corrêa (PSDB), a realização do evento é importante, pois a educação é o caminho para o desenvolvimento.

“O Legislativo Estadual mantém uma relação de harmonia e respeito com demais Poderes e tem imensa honra em apoiar a realização de um evento que terá presença do ministro Reynaldo da Fonseca, um operador do direito com um currículo respeitável e vasto, e de uma experiência e atuação de extrema competência. Não temos dúvidas que a educação é sempre caminho certo para o desenvolvimento, e iniciativas que promovam a ampliação do saber jurídico são muito bem vidas para todos e para a sociedade”, afirmou Paulo Corrêa.

Mariana Zauith, reitora do Centro Universitário Unigran Capital e o diretor-geral da Escola de Direito da Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público (EDAMP/MS), Lindomar Rodrigues, são os anfitriões do evento. Eles acreditam que este encontro será de grande relevância para aproximar as grandes discussões do direito com a sociedade, respeitando as diretrizes de biossegurança.

Para se inscrever gratuitamente, clique aqui.