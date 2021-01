Agesul recupera vias de escoamento em sete municípios do sul e sudoeste

Obras - (Fotos: Agesul)

Estradas estaduais que integram o tronco rodoviário de escoamento de produção nas regiões sudoeste e sul estão recebendo serviços de recuperação e manutenção em execução pela regional da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) de Jardim.

Em 30 quilômetros da MS-382, entre Bonito e a localidade de Três Morros, em direção ao Pantanal de Porto Murtinho, está sendo implantado revestimento primário com uma nona camada de cascalho, além da limpeza das faixas de domínio para garantir maior visibilidade aos usuários.

“É uma estrada de grande movimentação de caminhões em uma região onde, além da pecuária, está em franca expansão a agricultura”, informa o regional de Jardim, Edmilson Escobar. “O serviço começa na entrada da Gruta do Lago Azul e já concluímos 10 quilômetros.”

Nesta mesma via, o Governo do Estado construiu uma ponte de madeira no Rio Naitaca, nos limites entre os municípios de Corumbá e Porto Murtinho. A antiga estrutura, de 160 metros, foi destruída parcialmente pelo fogo em agosto de 2020 e será entregue no prazo de uma semana.

Cabeceira do Apa

Em outro extremo da MS-382, na ligação entre os municípios de Guia Lopes da Laguna, Jardim, Ponta Porã e Antônio João a Agesul executa também serviço de restauração primária da estrada, compreendendo ainda trechos das MS-166 e MS-270.

São vias também responsáveis pelo escoamento da produção agropecuária, seja de grandes propriedades ou de pequenos sitiantes. A melhoria dos acessos atende importantes comunidades de agricultura familiar nas regiões do Copo Sujo e Cabeceira do Apa.