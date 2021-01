2021 começa movimentado no PROCON/MS com consumidores reivindicando seus direitos

Procon/MS - (Foto: Divulgação/Governo do Estado de MS)

O ano começou movimentado na Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor – o Procon/MS. Só nos primeiros 18 dias do ano em curso, mesmo com redução do número de atendimentos imposta pela pandemia, foram realizados 462 pedidos de providências por cidadãos que se sentiram prejudicados em relação a prestação de serviços, cobranças indevidas ou vendas casadas, tanto por empresas comerciais como por concessionárias de serviços públicos, transporte aéreo, organizações de ensino ou operadoras de telefonia.

No total foram 17 empresas denunciadas. Na avaliação do superintendente do órgão Marcelo Salomão, o movimento é sinônimo da confiança do consumidor no trabalho desenvolvido pelo PROCON/MS.

As empresas com maior incidência de reclamações foram concessionárias de Água e Energia, além de operadoras de celular. Uma reunião deve ser agendada nos próximos dias com estas prestadoras de serviços.

Todo consumidor que se sentir prejudicado deve se encaminhar ao Procon Estadual. As reclamações podem ser feitas peloS telefones 151 e (67) 3317 9800, o wattsapp (67) 9 9158 0888 e, como parte do site procon.ms.gov.br, os dispositivos Fale conosco e Faça aqui sua reclamação. Ou ainda, procurar atendimento presencialmente. O agendamento está restrito a 20 consumidores pela manhã e 20 à tarde, em função da pandemia.