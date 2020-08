Uma das crianças envolvidas em acidente na BR-060 está com traumatismo craniano; outra passa por cirurgia

Conforme informações do Região News, a criança de três anos está com traumatismo craniano encefálico e respira sem ajuda de aparelhos - (Foto: Marco Tomé/Região News)

Mais cedo noticiamos o acidente na altura do km 498, na BR-060, em Sidrolândia, a 64 km de Campo Grande, que envolveu 3 veículos e deixou nove pessoas feridas, entre elas um bebê de 2 meses na noite de ontem (3). Além disto, outras duas crianças de 3 e 5 anos eram transportadas sem cintos de segurança e também ficaram feridas.

Conforme informações do Região News, a criança de três anos está com traumatismo craniano encefálico e respira sem ajuda de aparelhos. Já a menina de 5 anos passou por cirurgia no começo desta tarde na Santa Casa de Campo Grande. Os dois irmãos, um de 3 e a bebê de dois meses fizeram exames de imagens laboratoriais.

As três crianças voltavam para a fazenda onde moram em companhia de seus pais e uma adolescente. Os pais e a adolescente tiveram ferimentos leves, menos as crianças.

A primeira colisão foi entre uma caminhonete e um caminhão, atingido na lateral após a caminhonete invadir a pista contrária, ainda conforme a polícia. Com o impacto, a caminhonete colidiu frontalmente com um carro esportivo. No caminhão ninguém se feriu. Na caminhonete, o passageiro teve ferimentos leves e o motorista ficou preso às ferragens. Ele foi resgatado com ferimentos graves.

Já no carro havia sete ocupantes, incluindo as vítimas pequenas, o motorista, a mãe delas e duas adolescentes, de 15 e 19 anos. Todos ficaram feridos.