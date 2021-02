Trio é preso após tentar dar o golpe do falso frete em roubo de caminhão

O trio foi preso - (Foto: Divulgação)

Na manhã desta segunda-feira (22), o Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Ladário, impediu o golpe do falso frete. A denúncia anônima ajudou os policiais a chegarem a três indivíduos antes que o caminhão fosse roubado. São dois homens, um de 40 anos e outro de 26 anos e uma mulher, de 41 anos.

Segundo o portal Diário Corumbaense, os acusados contrataram um motorista de Anastácio, para realizar uma mudança. Chegando em Ladário, o condutor seria rendido e o caminhão roubado.

Após a denúncia, os policiais do SIG entraram em contato com investigadores de Anastácio, que localizaram o motorista antes de seguir viagem para a cidade vizinha a Corumbá. A partir daí, a equipe passou a acompanhar as tratativas entre o condutor do caminhão e o suposto contratante, que culminou na abordagem dos três indivíduos, na rua Salgado Filho, quase esquina com rua Riachuelo, bairro Santo Antônio, endereço informado para o suposto carregamento da mudança. Porém, ali está localizado o prédio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), do município.

O trio estava em um carro, de cor vermelha, conduzido pela mulher de 41 anos. Durante a abordagem, os policiais encontraram com o homem de 26 anos, o simulacro de uma pistola Taurus PT 24/7 9 mm.

Indagado, ele assumiu que iria roubar o caminhão do motorista de Anastácio. Ainda disse que contratou a mulher para levá-lo até o local e que o homem de 40 anos apenas pegou "carona" com eles. Já na casa dele, os investigadores encontraram no quarto do suspeito, vestígios de preparo de droga, como prato com resquícios de cocaína, peneira, balança de precisão, plástico filme, colher, pedaço de cartão telefônico, além de uma algema com chave.

O trio foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Corumbá. O caso foi registrado como associação criminosa.