Tanque com 5 milhões de litros de etanol explode em MS

O incidente aconteceu nesta terça-feira (17) e as causas ainda estão sendo apuradas - (Foto: Divulgação/Bombeiros MS)

Um reservatório com cinco milhões de litros de etanol explodiu e causou um incêndio em uma usina sucroenergética, na cidade de Rio Brilhante, a 160 km de Campo Grande. O incidente aconteceu nesta terça-feira (17) e as causas ainda estão sendo apuradas.

Um funcionário que trabalhava próximo ao local da explosão, até o momento, não foi encontrado e também não há mais informações sobre novos feridos.

O grupo Biosev, dono da usina, informou em nota que acionou o protocolo de emergência, com evacuação do local e solicitação do Corpo de Bombeiros, assim que o incêndio foi identificado. A empresa completou dizendo que investe constantemente na segurança dos processos e atua na prevenção e mitigação de riscos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a situação da usina é regularizada e os equipamentos para o combate às chamas estão funcionando corretamente.