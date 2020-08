Suspeito de ser comparsa de famoso traficante na fronteira usava identidade falsa desde 1998

O suspeito morava em um condomínio de luxo - (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Na última segunda-feira (17), a Polícia Civil de Dourados, a 265 km de Campo Grande, realizou busca e apreensão na residência de um homem, 46, suspeito de ser sócio do traficante conhecido na fronteira por "Cabeça Branca". Ele estava foragido da justiça após ter sido condenado pelo crime de homicídio qualificado no estado de Goiás.

Ele foi preso um dia antes da busca, após após apresentar aos policiais identificação com nome falso. Os policiais, que já monitoraram o traficante, apuraram que o homem vinha usando nome falso desde 1998. As impressões digitais do suspeito foram confrontadas com as impressões da documentação de identificação do estado de Goiás e confirmado que ele era o autor do homicídio cometido naquele estado. Foi dado também cumprimento ao mandado de prisão por homicídio.

Segundo as investigações do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado, ao fugir para o Mato Grosso do Sul, o criminoso mudou-se para a fronteira paraguaia e acabou integrando a organização criminosa transnacional liderada pelo narcotraficante Cabeça Branca. Eles já haviam sido, inclusive, condenados pela justiça federal por lavagem de dinheiro após dissimular a propriedade de diversos bens, inclusive aeronaves, com vistas a ocultar os proventos obtidos do tráfico. Sua verdadeira identidade, à época, não havia sido descoberta.

A equipe policial constatou que a família do foragido estava residindo em condomínio de alto padrão na cidade de Dourados, então a Diretora do departamento representou pela busca e apreensão na residência do suspeito. Foram apreendidos documentações com indícios da prática de lavagem de capitais, veículos, joias, além de equipamentos de informática, aparelhos celulares e grande quantidade de dinheiro em espécie, tanto em moeda nacional como em moeda estrangeira.

Os investigadores localizaram um cofre dissimulado em fundo falso em uma das paredes do imóvel de alto luxo.

O objeto foi extraído e apreendido. O homem foi preso em flagrante por uso de documento falso e será investigado em razão de seu patrimônio incompatível. O cumprimento das buscas contou com o apoio da equipe policial de Rio Brilhante e com o canil, que possui cachorros treinados para operações policiais do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil (DRACCO).