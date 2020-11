Suspeito de matar homem esfaqueado é preso em flagrante escondido em baixo de cama

Jhonny foi esfaqueado - (Foto: Imagem meramente ilustrativa)

Foi preso na manhã de ontem (9), um homem, 30, suspeito de ter assassinado Jhonny William Luciano, 41, na madrugada do último domingo (8), em um sítio no bairro Universitário em Campo Grande.

Jhonny foi esfaqueado no pescoço, porém, não resistiu à chegada do Corpo de Bombeiros. O suspeito do crime foi identificado por testemunhas que contaram ainda que o mesmo teria ido até o local com a intenção de executar a vítima em decorrência de uma briga anterior envolvendo familiares.

Durante apurações no local do crime os investigadores do GOI obtiveram informações de o suspeito estaria na região do bairro Parque do Lageado. As diligências foram realizadas até a madrugada segunda, oportunidade em que foi realizado cerco na região com o objetivo de capturar o suspeito, contudo por ser durante a madrugada a equipe optou em realizar a incursão no imóvel durante a manhã.

Os investigadores entraram na residência e efetuaram a prisão de Jhonny, que estava escondido em baixo da cama, sem oferecer nenhuma resistência. Ainda no local da detenção e captura, o suspeito recebeu voz de prisão e confirmou a ocorrência dos fatos.

Ele foi encaminhado para Depac Cepol, onde a ocorrência foi apresentada para autoridade policial que o prendeu em flagrante.