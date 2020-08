STJ mantém Adélio em presídio federal de Campo Grande - (Foto: Divulgação)

Por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Adélio Bispo, autor do atentado ao presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018 deve permanecer no presídio federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

A corte argumenta que “devido a sua alta periculosidade em conjunto com a falta de hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, a medida de segurança a ele imposta tem sido cumprida em estabelecimento adequado”, conforme divulgado pela 3ª Vara Federal de Juiz de Fora, que apontou a ausência de vagas no local indicado para receber Adélio.

Em nota, a própria instituição admitiu estar com toda a capacidade ocupada. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais disse que Adélio está em fila de espera seguindo trâmites legais.