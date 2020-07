Saindo de Mundo Novo, Receita Federal e Fórum Contra a Pirataria vão destruir 183 toneladas de cigarros contrabandeados

Esta é a terceira força-tarefa para a destruição de cigarros contrabandeados realizada com o apoio do FNCP em 2020 - (Foto: Ilustração)

Uma força-tarefa para a destruição de 130,8 milhões de cigarros contrabandeados – a vasta maioria proveniente do Paraguai - apreendidos no Mato Grosso do Sul vai acontecer amanhã (29), quando 14 carretas carregadas com o produto contrabandeado deixarão Mundo Novo, a 469 km de Campo Grande e seguirão para Foz do Iguaçu, onde ocorrerá a destruição dos cigarros do crime.

Como forma de conscientizar a população sobre os impactos e prejuízos do consumo de cigarros contrabandeados, as 14 carretas que farão o transporte até Foz do Iguaçu levarão estampadas em suas laterais, mensagens sobre o impacto do contrabando no Brasil. O objetivo da operação é liberar espaço físico nos depósitos da Receita Federal no Mato Grosso do Sul, de modo a possibilitar a intensificação das ações policiais de apreensão e combate ao contrabando.

A iniciativa é apoiada pela empresa Irmãos Krefta, que realizará a destruição da carga, e pelas Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Força Nacional, que farão a escolta de toda a operação. Esta é a terceira força-tarefa para a destruição de cigarros contrabandeados realizada com o apoio do Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade em 2020. No primeiro semestre, foram realizadas operações nos estados do Rio de Janeiro e Maranhão. A ação será coordenado pelo Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade e as Receitas Federais de Mundo Novo (MS) e de Foz do Iguaçu (PR).