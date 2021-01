Receita acha 853 kg de cocaína em carga de proteína de soja no Porto de Santos

Apreensão Receita Federal - (Foto: Estadão)

A Receita Federal encontrou 853 quilos de cocaína escondidas em uma carga de proteína de soja, que saía do Porto de Santos, no litoral paulista, e tinha como destino o Porto de Roterdã, na Holanda. De acordo com informações passadas pela assessoria de comunicação institucional da alfândega da Receita do Porto de Santos, a droga foi identificada por cães farejadores durante atividade rotineira de vigilância e repressão aduaneira na tarde desta segunda-feira (18).

Segundo a Receita Federal, esse tipo de fiscalização tem como objetivo "garantir o fluxo do comércio internacional, muito importante para a economia do país, sem perder de vista a segurança das operações". A droga foi apreendida e entregue à Polícia Federal, que acompanhou a atividade no Porto de Santos. A PF também já recebeu as informações sobre o caso e agora prosseguirá com as investigações.

A artimanha de esconder o entorpecente em cargas comerciais não é rara. De acordo com a Receita Federal, já foi identificada a tentativa de tráfico do produto em carregamentos de sucata, óleo, limão, farinha, papel, tripas de carne, açúcar, café, máquinas, goiabada e proteínas vegetais. Somente no último ano, foram apreendidas pela Receita mais de 20,5 toneladas de cocaína no Porto de Santos.