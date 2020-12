Quatro pessoas são detidas em ação contra maus tratos a idosos

Operação Vetus - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Policias civis de todas as unidades federativas prenderam, até as 10h desta sexta-feira (4) quatro pessoas, em meio à apuração de 1.656 denúncias no âmbito da Operação Vetus. Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, essa operação visa combater crimes de violência praticados contra idosos.

Segundo o ministério, desde o início da operação, 16 inquéritos foram instaurados, 13 mandados foram cumpridos e 335 visitas e diligências foram feitas. A operação conta com a participação de quase 8 mil agentes.

Até o último balanço, divulgado há pouco pela pasta, 203 vítimas já foram atendidas e 13 medidas protetivas foram cumpridas.

A operação foi motivada após a constatação de que, em meio ao isolamento social decorrente da pandemia, aumentou o número de denúncias de abuso contra idosos, por meio do Disque 100.

“A ação integrada teve início no dia 1º de outubro - Dia Internacional do Idoso - quando foram iniciados os trabalhos de investigação e de apuração de denúncias”, informou a Polícia Federal. Desde então, 10.802 denúncias foram apuradas, 3.088 inquéritos instaurados; e 147 mandados foram cumpridos.

A PF já contabilizou, desde outubro, a prisão de 449 pessoas, o atendimento a 11.755 vítimas e o cumprimento de 765 medidas protetivas.