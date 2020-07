Quadrilha que aplicava golpes pela internet é presa e tem bens apreendidos

A vítima procurou pela Delegacia de Polícia - (Foto: Divulgação)

Uma organização criminosa especializada em crimes praticados por meio da internet, notadamente, compras de bens de consumo foi desarticulada na manhã de hoje (21), após a denúncia de um empresário que caiu no golpe dos criminosos.

A vítima procurou pela Delegacia de Polícia, quando então relatou que no início do mês de junho uma pessoa havia comprado grande quantidade de calçados de uma de suas lojas por meio da internet, já que a loja física está fechada por conta da pandemia, quando então afirmou que havia sido vítima de um suposto comerciante.

Diante da narrativa, as investigações se iniciaram. Um jovem, 24, morador na cidade de Costa Rica, como sendo o mentor e chefe da referida organização. O suspeito, 20, era o responsável para cooptar outras pessoas, que passavam a desempenhar funções dentro da organização.

Ele foi preso no bairro Universitário e no local foram apreendidos parte dos calçados e máquinas de cartão de crédito. Em uma outra casa, localizada no bairro Santa Emília, uma jovem, 20, a qual se apresentava como namorada do chefe da organização e que em sua casa foram apreendido mais de 20 pares de calçados de marca, ainda na embalagem original, além de dinheiro, máquina de cartão de crédito e telefone celular.

Com apoio da Delegacia de Polícia de Costa Rica, foi preso o chefe da organização criminosa, como também foram identificados até aqui, pessoas que adquiriram parte dos objetos. As investigações prosseguem com objetivo de identificar outros integrantes, como também, outras vítimas do bando.