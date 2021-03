Quadrilha que aplicava golpe do "falso frete" em MS é presa e dois caminhões são recuperados

A Polícia Civil de Naviraí, a 295 km de Campo Grande, cumpriu seis mandados de prisão temporários e cinco mandados de busca e apreensão domiciliar - (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil de Naviraí, a 295 km de Campo Grande, cumpriu seis mandados de prisão temporários e cinco mandados de busca e apreensão domiciliar, por conta da Operação Fake Shipping, mais conhecido como falso frete.

Cinco homens com idades de 20 e 56 anos, e três com 21 anos e uma mulher de 32 anos foram presos. Também foram apreendidos três veículos, sendo dois utilizados para praticar o crime e diversos aparelhos celulares. Um dos mandados de prisão foi cumprido pela Polícia Penal na Penitenciária Estadual de Dourados.

A investigação ocorreu sob o comando do Delegado de Polícia Hudson Parra Miranda. A investigação aponta que um dos mentores da organização criminosa está preso na Penitenciária Estadual de Dourados e de lá, por meio de um aparelho celular contratava as pessoas para realizar uma mudança, após isso ele entrava em contato com os comparsas para avisar o dia e o horário que a vítima chegaria, para então praticar o roubo.

Ao todo foram realizados quatro roubos na cidade de Naviraí e um na cidade de Ivinhema, sendo que todos já foram solucionados. Dos cinco caminhões roubados, dois já foram recuperados.

A investigação permanecerá acontecendo, com intuito de identificar mais integrantes da organização, e novas fases e prisões ainda podem ainda acontecer.