Principal suspeito de assassinato de jovem de 18 anos é encontrado no bairro Los Angeles

Yasmin Beatriz Almeida Guedes tinha 18 anos - (Foto: Reprodução)

Principal suspeito de assassinar a jovem Yasmin Beatriz Almeida Guedes, 18, na madrugada do dia 29 de setembro do ano passado no Jardim Colibri em Campo Grande, foi preso na tarde de ontem (22) no bairro Los Angeles. Ele é suspeito desde a época do feminícidio, já que ficou foragido após o ocorrido.

Após recebimento de denúncia anônima informando que um autor de feminicídio estava circulando na região do Bairro Los Angeles em um veículo modelo Gol, cor vermelha, uma equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) fez uma grande fiscalização que resultaram na localização do veículo e prisão do suspeito, que havia um mandado de prisão pelo crime de roubo e um mandado de prisão preventiva pelo feminicídio.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) para as providências cabíveis.

O crime - O homem, 21, preso ontem é o principal suspeito pelo feminicídio de Yasmin Beatriz Almeida Guedes, 18 anos, na madrugada do dia 29 de setembro de 2020, na Rua João Trivellato, região do Jardim Colibri, bairro localizado na saída para São Paulo, em Campo Grande. Porém, não foi localizado na época e era considerado foragido pelo crime de feminícidio.

A vítima chegou de moto ao local, poucos minutos antes de ser assassinada, e foi encontrada caída da rua, com um capacete cor-de-rosa na cabeça e vários ferimentos pelo corpo. Pelo menos oito disparos de um revólver calibre 32 atingiram a jovem.