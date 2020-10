PRF realiza apreensão de cerca de 450 mil maços de cigarro contrabandeados em Rio Brilhante

Durante ronda na BR-163 neste sábado (17) a Polícia Rodoviária Federal aprendeu aproximadamente 450 mil maços de cigarro contrabandeado - (Foto: PRF)

Durante ronda na BR-163 neste sábado (17) a Polícia Rodoviária Federal aprendeu aproximadamente 450 mil maços de cigarro contrabandeado. A apreensão foi em Rio Brilhante, a 166 km de Campo Grande.

Durante a ronda os agentes viram uma carreta, atrelada a dois semirreboques, todos de placas do Paraná, estacionado em um posto de combustíveis.

Ao se aproximarem, os policiais perceberam que o veículo estava aberto com a chave no contato e viram um homem correndo, adentrando em uma área de mata. Foram realizadas diligências no local, mas o indivíduo não foi localizado.

Os dois semirreboques estavam carregados com cigarros de origem estrangeira de marcas diversas, que totalizaram aproximadamente 450 mil maços.

Foi averiguado ainda que o cavalo-trator e os semirreboques possuíam placas falsas.

As mercadorias e veículos apreendidos foram encaminhados à Receita Federal de Dourados.