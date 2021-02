PRF prende homens com armas escondidas no para-choque do carro

Polícia Federal - (Foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal realizou a apreensão de uma pistola cal. 9mm, duas carabinas calibres 6.35mm e 12, 27 munições, dois carregadores, além de 15 cédulas falsas de R$ 50,00, ontem (13), em Nova Alvorada do Sul. Três homens foram presos.

A equipe de policiais rodoviários federais abordou, no km 329 da BR 267, dois veículos que trafegavam em alta velocidade. O veículo VW Gol era conduzido por um homem e no veículo Fiat Siena estavam condutor e um passageiro. Após contradições nas respostas dadas pelos abordados, os policiais resolveram realizar uma vistoria nos veículos.

Os agentes encontraram ocultos no para-choque traseiro do veículo VW Gol uma pistola calibre 9mm com dois carregadores, uma carabina calibre 6.35mm e uma carabina calibre 12, acompanhadas de 20 munições calibre 12 e 7 munições de calibre 7.62 mm. Além disso, ao realizar buscas no interior do veículo foram encontradas no porta-luvas 15 cédulas falsas de 50 reais, totalizando R$ 750,00, que o condutor afirmou ser o dono.

O condutor do veículo VW Gol confessou que receberia três mil reais pelo transporte das armas e munições e os ocupantes do veículo Fiat Siena disseram que realizavam o serviço de batedor do veículo com as armas.

Os envolvidos, as armas, munições e cédulas foram encaminhados à Polícia Federal.